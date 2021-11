Bundesrat berät abschließend über Infektionsschutzgesetz

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat mit den abschließenden Beratungen über das Infektionsschutzgesetz begonnen. Zum Auftakt kritisierte der hessische Ministerpräsident Bouffier, dass die epidemische Notlage in Deutschland ausläuft. Vor der Länderkammer sprach der CDU-Politiker von einem fatalen Signal an die Bevölkerung. Das Festhalten an einer falschen Entscheidung sei völlig unsouverän, sagte Bouffier. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD lobte dagegen die Gesetzes-Novelle. Die Länder hätten damit das notwendige Instrumentarium, um konsequent gegen die Pandemie zu kämpfen; sie könnten damit etwa 3G am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen. Trotz der Kritik aus den Reihen der Union wird damit gerechnet, dass das gestern im Bundestag beschlossene Gesetz auch in der Länderkammer eine Mehrheit findet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 11:00 Uhr