Bundesrat befasst sich mit Ganztagsbetreuung von Grundschülern

Berlin: Der Bundesrat will die Ganztagsbetreuung für Grundschüler erleichtern. Ab dem kommenden Schuljahr gibt es einen Rechtsanspruch darauf, dass Schüler der ersten bis vierten Klasse acht Stunden am Tag betreut werden - auch in den Ferien. Die Länderkammer will bei ihrer Sitzung heute beschließen, dass auch Jugendhäuser, Jugendgruppen oder Sportvereine die Betreuung übernehmen können. Bisher dürfen das nur Kitas, Horte und Schulen. Der Bundestag müsste der Entscheidung dann noch zustimmen. Der Bundesrat befasst sich außerdem erstmals mit dem sogenannten "Investitions-Booster" der Bundesregierung. Es geht um Steuererleichterungen für Unternehmen in Milliardenhöhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 09:00 Uhr