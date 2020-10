Bundespräsident warnt vor Folgen der Pandemie

Bayerns Hausärzte erwarten schwachere Grippewelle

Nürnberg: Die Hausärzte in Bayern rechnen mit einer schwächeren Grippewelle als in früheren Jahren. Man könne davon ausgehen, dass die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie auch gegen andere Infektionskrankheiten wirksam seien, sagte der Vorsitzende des bayerischen Hausärzteverbandes, Beier. Das habe sich in der Wintersaison auf der Südhalbkugel gezeigt; in Australien sei die Grippewelle weitgehend ausgeblieben. In Deutschland zeigt sich laut Baier schon jetzt eine höhere Impfbereitschaft. Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat bisher zwei Grippe-Fälle im Freistaat registriert. In der vergangenen Saison hatte es von Oktober bis April mehr als 54.000 Erkrankungen gegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 07:00 Uhr