Bundespräsident verteidigt Sanktionen gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 28.10.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die westlichen Sanktionen gegen Russland verteidigt. In einer Grundsatzrede auf Schloss Bellevue räumte er ein, dass die Strafmaßnahmen auch für Deutschland Kosten haben. Die Alternative wäre jedoch, einem verbrecherischen Angriff tatenlos zuzuschauen, betonte das Staatsoberhaupt. Mit dem Bombardement auf die Ukraine sei der russische Präsident Putin für einen Epochenbruch verantwortlich. Auf die Bürger in Deutschland kämen nun harte Jahre zu. Sie müssten in der Krise zusammenhelfen. In der Opposition löste Steinmeiers Rede unterschiedliche Reaktionen aus. CDU-Chef Merz lobte, die Rede habe eine klare Orientierung gegeben und sei als Aufgabenkatalog für die Politik zu verstehen. Dagegen kritisierte die AfD-Vorsitzende Weidel, die bevorstehenden schweren Zeiten verdanke man der verfehlten Sanktions- und Kriegspolitik der Ampelkoalition.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2022 14:15 Uhr