Bundespräsident verleiht diesjährigen Zukunftspreis

Lage and der polnischen Grenze zu Belarus hat sich wieder beruhigt

Warschau: Nach den jüngsten schweren Auseinandersetzungen an der polnisch-belarusischen Grenze sind die Migranten nach Angaben des polnischen Grenzschutzes wieder in ihr Zeltlager zurückgekehrt. Es herrsche relative Ruhe. Den Angaben zufolge handelte es sich um rud 2.000 Menschen, die gestern Steine und Knallgranaten auf die polnischen Grenzschützer warfen. Ein Beamter wurde dabei schwer verletzt. Die polnische Seite antwortete mit Wasserwerfern. Sie wirft belarussischen Sicherheitsorganen vor, die Aktion mit gezielter Kampftechnik koordiniert zu haben. So hätten einige Gruppen von Migranten gezielt versucht, den Grenzzaun zu beschädigen, als andere Gruppen Steine warfen und die polnischen Einsatzkräfte in Deckung gehen mussten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2021 08:00 Uhr