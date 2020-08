Bundespräsident Steinmeier verurteilt Sturm von Demonstranten auf Reichstagsgebäude

Nachrichtenarchiv - 30.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den Sturm von Demonstranten auf das Reichstagsgebäude scharf kritisiert. Er erklärte wörtlich: "Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unterträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie." Zuvor hatten sich Politiker fast aller Parteien bestürzt über die Ereignisse während der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gezeigt. Bundesinnenminister Seehofer sagte der "Bild am Sonntag" es sei unerträglich, dass Chaoten und Extremisten das Reichstagsgebäude für ihre Zwecke missbrauchten. Bundesjustizministerin Lambrecht warnte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das "unerträgliche Bild von Reichsbürgern und Neonazis" vor dem Reichstag dürfe sich nicht wiederholen. Gestern hatten Demonstranten am Reichstagsgebäude eine Absperrung durchbrochen und waren die Treppe hinauf gelaufen. Die Polizei drängte sie zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2020 12:00 Uhr