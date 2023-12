Bundespräsident Steinmeier ruft zum gesellschaftlichen Miteinander auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier ruft in seiner Weihnachtsansprache die Menschen in Deutschland dazu auf, auch in Krisenzeiten an Demokratie und gesellschaftlichem Miteinander festzuhalten. Viele sehnten sich nach Klarheit, manche wendeten sich ab, andere schimpften auf alles und jeden. Sich zurückzuziehen sei aber die falsche Antwort. Wenn es anstrengend werde, gibt es nach den Worten Steinmeiers bessere Ratgeber als Wut und Verachtung. Dazu gehörten Mut und Miteinander. - Bayern 2 überträgt die Weihnachtsansprache Steinmeiers morgen, am ersten Weihnachtsfeiertag um 19:05 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 13:00 Uhr