Steinmeier: Bürger müssen Lockdown verhindern

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 07:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Bundespräsident Steinmeier alle Bürger aufgerufen, ihre Kontakte freiwillig einzuschränken. Wichtig sei, dass wir nun alle gemeinsam handelten, schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Wörtlich heißt es dort: "Tun wir es, damit Schulen und Kitas nicht wieder schließen, damit wir das öffentliche Leben nicht wieder vollständig herunterfahren müssen." Seine eigene, für heute geplante Reise in die Golfregion sagte Steinmeier ab. Die Nationale Akademie der Wissenschaften "Leopoldina" hält Kontaktbeschränkungen ebenfalls für dringend geboten - auch für Geimpfte und Genesene. Die Medizinethikerin Schöne-Seifert sagte in der ARD, es könne nicht sein, dass man abwarte, bis Patienten hierzulande auf Krankenhausparkplätzen sterben, weil sie nicht mehr in die Kliniken reinkönnen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 07:30 Uhr