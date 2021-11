Bundespräsident Steinmeier ruft zu Kontaktbeschränkungen auf

Omikron-Variante versetzt weltweit Staaten in Sorge

Berlin: Die neue Omikron-Variante des Corona-Virus versetzt Staaten auf der ganzen Welt in Sorge. In Deutschland gelten ab heute strenge Einreisebeschränkungen für Reisende aus dem südlichen Afrika. Gestern waren die ersten zwei Fälle der neuen Mutante in Deutschland bekannt geworden - die beiden Infizierten waren am Mittwoch mit einem Flug aus Südafrika in München eingetroffen. Auch andere Staaten melden inzwischen erste Omikron-Fälle - etwa Deutschlands Nachbarländer Tschechien, Österreich, Belgien und die Niederlande. Viele Staaten reagieren mit Reisebeschränkungen auf die Lage: Israel schließt seine Grenzen für Ausländer, Großbritannien schickt alle Ankommenden in Quarantäne. Die Omikron-Variante des Corona-Virus wurde zuerst im südlichen Afrika festgestellt. Die WHO hat sie als "besorgniserregend" eingestuft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 06:30 Uhr