Bundespräsident Steinmeier ruft Menschen zur Wahl auf

26.09.2021 08:30 Uhr

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat alle Wahlberichtigten aufgerufen, bei der heutigen Bundestagswahl abzustimmen. In einem Gastbeitrag in der "Bild am Sonntag" schrieb er, jede Stimme zähle. Wörtlich sagte Steinmeier: "Wer mitmacht, wird gehört. Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden". Die Menschen würden jetzt entscheiden, welche Richtung das Land in den kommenden vier Jahren nehmen soll - bei den kleinen und den großen Fragen der Zeit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 08:30 Uhr