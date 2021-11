Bundespräsident Steinmeier mit Leo-Baeck-Medaille ausgezeichnet

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Bundespräsident Steinmeier ist für sein Engagement zum Erhalt jüdischen Lebens in Deutschland mit der Leo-Baeck-Medaille geehrt worden. In seiner Dankesrede in New York sagte Steinmeier, die Auszeichnung empfinde er als große Ehre, sie erfülle ihn mit tiefer Demut. Der Bundespräsident sprach von einem "Wunder der Versöhnung", das Deutschland nach dem Holocaust geschafft habe, verwies aber zugleich auf die Gefahren durch zunehmenden Antisemitismus im Land. Die Medaille ist nach dem liberalen deutschen Rabbiner Leo Baeck benannt und wird seit 1978 an Menschen vergeben, die sich besonders um die deutsch-jüdische Aussöhnung verdient gemacht haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 09:00 Uhr