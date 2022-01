Bundespräsident Steinmeier kann mit Wiederwahl rechnen

Franken und der Oberpfalz drohen Überschwemmungen

Ansbach: In Franken und Ostbayern steigen durch den anhaltenden Regen die Pegelstände. Der Hochwasser-Nachrichtendienst hat Warnungen vor örtlichen Überschwemmungen in bewohnten Gebieten herausgegeben. An der Schwabach in Mittelfranken sowie der Itz und dem Weißen Main in Oberfranken könne die Meldestufe 3 erreicht werden, hieß es. Gleiches gilt für den Fluss Regen bei Cham in der Oberpfalz und den Schwarzen Regen bei Zwiesel in Niederbayern. Auf dem Main in Unterfranken wurde der Fährbetrieb teilweise eingestellt, weil die Pegelstände zu hoch sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 23:00 Uhr