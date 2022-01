Bundespräsident Steinmeier kann mit Wiederwahl rechnen

Füracker rechtfertigt Bayerns Corona-Schulden

München: Die bayerische Staatsregierung hat die gestiegene Schuldenlast durch die Corona-Krise verteidigt. Finanzminister Füracker sagte, jeder Euro seit letztlich eine notwendige Investition gewesen. Das Konzept, zu investieren statt blind zu sparen, sei richtig, das zeige auch die vorsichtige wirtschaftliche Erholung. Zur Bewältigung der Corona-Pandemie und deren Folgen hat der Freistaat 2020 rund 7,2 Milliarden Euro und 2021 rund 2,9 Milliarden Euro Kredite aufgenommen. Damit liegt Bayern bundesweit an der Spitze. Füracker betonte aber, es sei auch kein anderes Bundesland so stark betroffen gewesen. Das Geld floss unter anderem in den Gesundheitsbereich, zum Beispiel in Impfzentren und die Personalgewinnung in Gesundheitsämtern sowie in Hilfsprogramme für Unternehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 20:00 Uhr