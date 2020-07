Bundespräsident Steinmeier gedenkt Opfer des Völkermords in Srebrenica

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sarajevo: Zum heutigen Gedenken an den Völkermord in Srebrenica vor 25 Jahren hat Bundespräsident Steinmeier in einer Videobotschaft zu Dialog und Versöhnung aufgerufen. Wörtlich sagte er: "Man muss das Gespräch suchen, wo lange kein Wort mehr gesagt wurde." Zum Gedenken gehöre aber auch die strafrechtliche Aufarbeitung der Geschehnisse, so Steinmeier. Ebenfalls per Videobotschaft zugeschaltet waren EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Außenminister Pompeo. Die Gedenkfeier endet am Nachmittag mit der Beisetzung von neun Ermordeten, die erst kürzlich gefunden und identifiziert wurden. Gegen Ende des Bosnien-Kriegs waren im Juli 1995 bosnisch-serbische Milizen in Srebrenica einmarschiert und hatten dort innerhalb weniger Tage 8.000 muslimische Männer und Jungen getötet. Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 12:45 Uhr