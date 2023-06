Kurzmeldung ein/ausklappen Bundespräsident Steinmeier eröffnet "Special Olympics" in Berlin

Berlin: Mit einer großen Feier im Olympiastadion haben am Abend die "Special Olympics World Games" begonnen. Die Eröffnungsansprache vor den etwa 50.000 Zuschauern hielt Bundespräsident Steinmeier. An den Weltspielen der geistig und mehrfach Beeinträchtigten nehmen in den kommenden Tagen etwa 7.000 Sportlerinnen und Sportler teil. Sie kämpfen in 26 Sportarten um Medaillen. Die ersten Entscheidungen stehen morgen an, in der Rhythmischen Sportgymnastik, im Kraftdreikampf und im Freiwasserschwimmen. Zu den Wettkämpfen in Berlin werden insgesamt etwa 300.000 Zuschauer erwartet.

