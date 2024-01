Bundespräsident Steinmeier empfängt Sternsinger auf Schloss Bellevue

Berlin: Bundespräsident Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben im Schloss Bellevue Sternsinger empfangen. Die neun Mädchen und elf Jungen aus dem Bistum Limburg reisten stellvertretend für alle Sternsinger nach Berlin. Steinmeier würdigte ihr Engagement und sagte, ihr Segen und ihre Botschaft seien im Hinblick auf Krieg in Europa und viele andere Katastrophen wichtiger denn je. Außerdem erinnerte an seinen Besuch in Brasilien und im Amazonas-Regenwald vor einem Jahr. Er wisse, dass das damit verbundene Thema des Weltklimas auch viele Jugendliche und Kinder beschäftige, so Steinmeier. In diesem Jahr ziehen die Sternsinger rund um den Dreikönigstag unter dem Motto "Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit" von Haus zu Haus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 14:00 Uhr