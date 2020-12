Bundespräsident Steinmeier: Alle müssen in Corona-Krise Beitrag leisten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat an die Eigenverantwortung und Solidarität der Bürger appelliert, um in der Pandemie sich und andere noch besser zu schützen. Jeder müsse sich fragen, was er zusätzlich tun könne, sagte Steinmeier in einem Statement zum verschärften Lockdown ab Mittwoch. Mit Blick auf die steigende Zahl von Intensivpatienten mahnte er, es dürfe nicht so weit kommen, dass das Gesundheitssystem kollabiere. Steinmeier bezeichnete die Lage als bitterernst. Kontakte müssten in den nächsten Wochen radikal begrenzt werden. Er sei aber sicher, dass Deutschland die Krise überwinden wird, zumal es mit dem Impfstoff Hoffnung gibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 13:00 Uhr