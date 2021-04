Bundespräsident schwört Bürger auf Einschränkungen wegen Corona ein

Berlin: In einer Osteransprache bereitet Bundespräsident Steinmeier die Bürger auf weitere Wochen mit herben Einschränkungen vor. Da es den einen Königsweg heraus aus der Pandemie nicht gebe, brauche es den politischen Streit, so das Staatsoberhaupt. Der Streit dürfe aber nicht zum Selbstzweck werden. Er fordert von der Politik klare und verständliche Regeln, um die Vertrauenskrise mitten in der dritten Infektionswelle zu überwinden. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist zum ersten Mal seit gut sechs Wochen heute gesunken. Der aktuelle Wert des Robert-Koch-Instituts beträgt 131,4 - gegenüber 134 gestern. In den größten drei Städten der Republik gilt eine nächtliche Ausgangssperre: In Berlin und Hamburg seit gestern Abend; in München von Mitternacht an. Den deutschen Höchst-Stand bei der Inzidenz verzeichnet der Landkreis Greiz in Thüringen mit gut 530 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen; gefolgt von der Stadt Hof mit einem Inzidenzwert von 395.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 15:00 Uhr