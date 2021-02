Bundespräsident ruft Bundesländer zu Einigkeit auf

Nachrichtenarchiv - 12.02.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Bundesländer zu Geschlossenheit in der Bewältigung der Corona-Pandemie aufgerufen. Die Menschen erwarteten Einigkeit im Umgang mit Krisen und Katastrophen, sagte Steinmeier in seiner Ansprache zur tausendsten Sitzung des Bundesrates in Berlin. An dieser Fähigkeit orientiere sich das Vertrauen der Menschen. Zugleich verwies Steinmeier auf die großen Gemeinschaftsleistungen von Bund und Ländern in der Vergangenheit, wie die Solidarität beim Aufbau Ostdeutschlands oder die Aufnahme und Integration Geflüchteter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.02.2021 10:45 Uhr