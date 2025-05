Bundespräsident kritisiert bei Weltkriegsgedenken Wertebruch der USA

Steinmeier kritisiert Wertebruch der USA: In seiner Rede im Bundestag zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa vor 80 Jahren sagte der Bundespräsident, dass sich ausgerechnet die Vereinigten Staaten, welche die internationale Nachkriegsordnung auf Basis des Völkerrechts maßgeblich mitgeschaffen und geprägt haben, von ihr abwenden, sei eine Erschütterung von ganz neuem Ausmaß.

