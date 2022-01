Bundespräsident erinnert an sogenannte Wannseekonferenz vor 80 Jahren

Wirtschaftsministerium will Waffenexporte noch dieses Jahr gesetzlich erschweren

Berlin: Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die Regeln für die Ausfuhr von Rüstungsgütern verschärfen. Wirtschafts-Staatssekretär Giegold kündigte einen Gesetzentwurf für das zweite Halbjahr an. Zuvor soll es eine Reihe von Expertenanhörungen zu dem Thema geben. Vor allem die Grünen hatten im Koalitionsvertrag auf striktere Regeln beim Rüstungsexport gedrängt. Die vorherige Bundesregierung hatte im letzten Jahr Ausfuhren in Rekordhöhe genehmigt, mehr als die Hälfte davon in den letzten neun Tagen vor der Amtsübernahme der Ampelkoalition. Insgesamt ging es um Waffen und Rüstungsgüter für 9,35 Milliarden Euro, das waren 61 Prozent mehr als 2020. Das mit Abstand größte Abnehmerland war Ägypten, das wegen Menschenrechtsverletzungen und der Verwicklung in die Konflikte im Jemen und in Libyen in der Kritik steht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2022 22:00 Uhr