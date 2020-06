Bundespräsident dankt Kindern und Eltern am Kindertag

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat sich zum Internationalen Tag es Kindes bei Eltern und Kindern für ihr Durchhaltevermögen in der Corona-Krise bedankt. In einem Interview von KiKA - dem Kinderkanal von ARD und ZDF - sagte Steinmeier, der Kindertag sei gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, weil Kinder auf so vieles verzichten mussten. Er lobte, dass sie sich trotz alledem so gut an die Regeln gehalten haben. Auch den Eltern danke er, die Kindern in der besonderen Situation Ängste nehmen und Trost geben müssten. Steinmeier sagte wörtlich: "Eure Eltern haben neben ihrer ganz normalen Arbeit, ob im Betrieb oder im Homeoffice, noch rechtzeitig das Essen auf den Tisch gebracht und Hausaufgaben betreut". Davor habe er viel Respekt und sage ganz herzlichen Dank.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 13:00 Uhr