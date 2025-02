Bundespräsident dankt Helfern der Bundestagswahl

Berlin: Deutschland wählt heute einen neuen Bundestag. Seit 8 Uhr sind rund 59 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt wird in 299 Wahlkreisen. Die Wähler können mit ihrer Erststimme für die dortigen Direktkandidaten stimmen, mit der Zweitstimme für die Landesliste einer Partei. Bundespräsident Steinmeier dankte bei seiner Stimmabgabe am Morgen den Wahlhelfern. Er rief alle Bürger dazu auf, zur Wahl zu gehen: "Bestimmen Sie mit über die Zukunft unseres Landes", sagte er wörtlich. - Bundeskanzler Scholz hatte im Dezember durch die Vertrauensfrage im Parlament den Weg für vorgezogene Neuwahlen freigemacht. Grund war das Scheitern der Ampel-Koalition, die seit Dezember 2021 in Deutschland regiert hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 12:00 Uhr