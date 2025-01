Bundespräsident besteht auf Corona-Aufarbeitung

Berlin: Bundespräsident Steinmeier drängt auf eine zügige Aufarbeitung der Corona-Politik nach der Bundestagswahl. Dem "Stern" sagte Steinmeier, die Pandemie habe tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Aufarbeitung würde die Chance schaffen, Menschen zurückzugewinnen, die ihr Vertrauen in die Demokratie verloren haben. Der Bundespräsident kündigte an, notfalls eine eigene Kommission ins Leben zu rufen. Regierung und Opposition hatten sich nicht auf eine institutionelle Aufarbeitung der Pandemie und ihrer Folgen einigen können. Vor fünf Jahren gab es die ersten bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 07:00 Uhr