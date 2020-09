Bundespolizei zeigt sich zufrieden mit Verlauf der Corona-Demo in München

114 Menschen nach Protesten in Belarus festgenommen

Minsk: Bei neuen Protesten in Belarus sind gestern 114 Menschen festgenommen worden. 87 von ihnen wurden ins Gefängnis gebracht, teilte das Innenministerium mit. Bei der Demonstration waren die Sicherheitskräfte erneut hart vorgegangen. Menschenrechtlern zufolge wurden überwiegend Frauen in Polizeigewahrsam genommen. In Kürze soll eine weitere Demonstration in Belarus beginnen. Auch sie richtet sich gegen den autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko. In Belarus kommt es seit der Wahl vor fünf Wochen täglich zu Protesten. Der Urnengang steht international wegen grober Fälschung in der Kritik.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.09.2020 13:00 Uhr