Bundespolizei warnt vor Böllern aus Tschechien

Waidhaus: Die Bundespolizei warnt angesichts des bevorstehenden Jahreswechsels vor nicht zugelassenen Böllern aus Tschechien. Die Feuerwerkskörper seien beim Abbrennen unberechenbar. Außerdem könnten sie bereits beim Transport detonieren, wenn sie nicht entsprechend gesichert sind. Die Bundespolizei hatte in der Grenzregion in den vergangenen Wochen bereits mehrmals größere Mengen illegale Böller sichergestellt. Bereits im Oktober brachte ein Autofahrer eine halbe Tonne Pyrotechnik über die Grenze. Am dritten Adventswochenende stellten die Beamten bei Waidhaus und Waldsassen insgesamt 115 Kilogramm verbotene Böller sicher. Darunter auch Kugelbomben, die jeweils bis zu ein Kilo Sprengstoff enthalten und in Deutschland nur von professionellen Feuerwerkern verwendet werden dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 08:00 Uhr