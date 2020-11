Bundespolizei verstärkt Kontrollen in Berliner Bahnhöfen

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zu Beginn des Teil-Lockdowns hat die Bundespolizei heute früh ihre Kontrollen in Berliner und Potsdamer Umsteigebahnhöfen verschärft. Damit soll die Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen überwacht werden. Der Chef der Linken-Bundestagsfraktion, Bartsch, hatte vorher die Zustände in Bahnen und Bussen kritisiert. Sie seien zu voll, und es werde zuwenig auf die Einhaltung der Maskenpflicht geschaut, so Bartsch in der Rheinischen Post. Er forderte darüber hinaus, mehr Fahrzeuge einzusetzen, um die Überfüllung zu vermeiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 12:00 Uhr