Bundespolizei verschärft wegen Corona Einreisekontrollen an Flughäfen

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, verschärft die Bundespolizei von heute an die Kontrollen am Frankfurter Flughafen. Vor allem Passagiere, die aus Hochrisikogebieten kommen, sollen konsequent kontrolliert werden. Sie müssen schon vor dem Abflug nach Deutschland einen Corona-Test machen und dürfen nur einreisen, wenn dieser negativ ist. Zudem müssen die Reisenden Einreiseanmeldungen ausfüllen. Auch am Flughafen München werden von heute an deutlich mehr Beamte eingesetzt, die die Passagiere überprüfen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.01.2021 02:00 Uhr