Bundespolizei registriert rechtsextreme Verdachtsfälle in den eigenen Reihen

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundespolizei hat nach Informationen der "Welt am Sonntag" zwischen Anfang 2017 und Juni dieses Jahres 24 rechtsextreme und 20 rassistische Verdachtsfälle registriert. Wie das Blatt unter Berufung auf das Präsidium der Bundespolizei meldet, konnten demnach bisher 21 der Verfahren abgeschlossen werden. Zwei dieser Fälle endeten mit einer Einstellung, neun Mal wurden Disziplinarmaßnahmen verhängt, in zehn Fällen wurden die Beamten entlassen beziehungsweise nach der Ausbildung nicht übernommen, heißt es in dem Bericht. In den vergangenen Wochen hatten sich die Rechtsextremismus-Vorwürfe gegen Mitarbeiter deutscher Sicherheitsbehörden gehäuft. So wurde zuletzt auch bei der Berliner Polizei eine rassistische Chatgruppe bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 06:00 Uhr