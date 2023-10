Bundespolizei registriert deutlich höhere Schleuserkriminalität

Berlin: Die Schleuserkriminalität hat in den vergangenen Jahren in Deutschland deutlich zugenommen. Dies geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums an die Linksfraktion hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Demnach ist die Zahl der von der Bundespolizei wegen des Verdachts der "Einschleusung von Ausländern" gefassten Personen auf etwas mehr als 2700 in 2022 gestiegen - etwa 600 mehr als 2021. Im laufenden Jahr wurden bis Ende August knapp 1700 Verdächtige gefasst. Die meisten stammten aus Syrien, gefolgt von Schleusern aus der Ukraine. Schleuser aus Deutschland liegen mit unter den ersten fünf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 07:15 Uhr