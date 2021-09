Bundespolizei registierte bisher rund 3.700 Verstöße gegen Corona-Einreiseregeln

Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundespolizei hat in den letzten Wochen rund 3.700 Verstöße gegen die Corona-Testpflicht für Einreisende festgestellt. Insgesamt wurden seit der Einführung der Maßnahme am ersten August gut 2,8 Millionen Personen auf deren Einhaltung kontrolliert, wie die Welt am Sonntag berichtet. Am meisten Verstöße wurden demnach an den Grenzen zu Österreich und Tschechien registriert. Die Gewerkschaft der Polizei hält die Kontrollen deshalb weiter für generell sinnvoll. Der Vorsitzende Roßkopf geht allerdings auch von einer hohen Dunkelziffer aus. Union und Grüne im Bundestag fordern deshalb eine Fortsetzung der Corona-Kontrollen. Kritik an den Restriktionen kommt von der FDP. Fraktionsvize Thomae sagte, die Schleierfahndung sei nicht das richtige Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Die Infektionszahlen würden nicht durch Menschen, die nach Deutschland einreisen, steigen, sondern durch Übertragung im Inland - vor allem im privaten Bereich, so Thomae.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 08:30 Uhr