Bundespolizei nimmt bei Grenzkontrollen 266 Schleuser fest

Potsdam: Die Bundespolizei hat bei ihren Kontrollen an den deutschen Grenzen innerhalb eines Monats insgesamt 266 Schleuser festgenommen. Zudem wurden mehr als 11.000 unerlaubte Einreisen festgestellt. Das teilte das Bundespolizeipräsidium am Abend mit. Den Angaben zufolge konnten zudem über 3.500 zur Fahndung ausgeschriebene Menschen entdeckt und 670 Haftbefehle vollstreckt werden. Bundesinnenministerin Faeser hatte stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz am 16. Oktober zunächst für zehn Tage angemeldet und dann mehrmals verlängert. Begründet hatte sie dies mit der Bekämpfung von irregulärer Zuwanderung und Schleuserkriminalität.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 20:00 Uhr