Bundespolizei kritisiert Airlines wegen mangelnder Corona-Kontrollen

Familienministerin Giffey schlägt Ampel für Kita-Öffnungen vor

Berlin: Bundesfamilienministerin Giffey fordert konkrete Perspektiven für die Öffnung von Kitas nach dem 14. Februar. In der "Bild am Sonntag" plädiert die SPD-Politikerin für ein Ampel-Modell auf der Basis des Infektionsgeschehens in den Einrichtungen. Laut Giffey sollen dabei drei Kriterien ausschlaggebend sein: die Anzahl der infizierten Personen in einer Kita, die Anzahl der Kinder in Quarantäne und die Anzahl der Erzieher in Quarantäne. Auf diese Weise könnte laut Giffey ein Großteil der Einrichtungen wieder geöffnet werden. Gleichzeitig wäre es möglich, sehr verantwortungsvoll und gezielt anhand des Infektionsgeschehens in den einzelnen Kitas zu reagieren, so die Ministerin. Nicht gelten soll die Ampel nach ihrem Vorschlag in Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 oder wenn sich eine Corona-Mutation aggressiv ausbreitet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 06:00 Uhr