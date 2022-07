Bundespolizei hinderte seit November 2019 fast 50 Neonazis an der Ausreise

US-Notenbank hebt Leitzins noch einmal kräftig an

Washington: Wegen der hohen Inflation hat die US-Notenbank die Zinsen noch einmal deutlich erhöht. Sie hob den Leitzins um 0,75 Punkte an, damit liegt er jetzt bei bis zu 2,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Euro-Raum beträgt der Leitzins 0,5 Prozent. Der Zinsschritt fiel wieder höher aus als erwartet, außerdem hob die Fed den Zinssatz schon zum vierten Mal in diesem Jahr an. Hintergrund ist die anhaltende Teuerung: Mit zuletzt 9,1 Prozent liegt die Inflationsrate in den USA noch höher als in der EU. Die Zentralbank kündigte weitere Zinsschritte an. Höhere Zinssätze machen Kredite teurer und bremsen die Nachfrage. Das trägt dazu bei, die Inflationsrate zu senken, schwächt aber auch das Wirtschaftswachstum. Allerdings sind die Probleme der globalen Lieferketten und die Energiekosten derzeit Preistreiber, auf die der Leitzins keinen Einfluss hat.

