Bundespolizei ermittelt gegen Schleuserbande

Frankfurt am Main: Die Bundespolizei hat bei einer Razzia in fünf Bundesländern mehrere, wahrscheinlich eingeschleuste Syrer entdeckt. Es seien außerdem fünf Haftbefehle gegen mutmaßliche Schleuser vollstreckt worden. Sie sind laut Polizei selbst Asylbewerber und alle familiär miteinander verbunden. Den drei Männern und zwei Frauen wird vorgeworfen, im Laufe der Zeit mehr als 100 Syrer illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Die Beschuldigten sollen Teil einer zehnköpfigen Bande gewesen sein. Insgesamt wurden zwölf Objekten in sieben Städten durchsucht. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Norddeutschland. Aber auch in Kelheim in Niederbayern waren die Beamten bei ihren Ermittlungen gegen Schleuserkriminalität im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 12:00 Uhr