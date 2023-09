Bundespolizei ermittelt gegen Baggerführer wegen Oberleitungsschaden

München: Der Oberleitungsschaden bei der Bahn in München hat womöglich auch strafrechtliche Konsequenzen. Wie die Bundespolizei mitteilte, ermittelt sie gegen einen Baggerfahrer wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte der Bagger gestern die Oberleitung nahe des S-Bahnhofs Laim. Die Folge war eine stundenlange, fast vollständige Unterbrechung des Nah- und Fernverkehrs am Münchner Hauptbahnhof. Auch auf der S-Bahn-Stammstrecke ging nichts mehr. Inzwischen sind die Reparaturen abgeschlossen, der Bahnverkehr hat sich normalisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 12:00 Uhr