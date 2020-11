Bundespolizei ermahnt fast 3.000 Bürger wegen Corona-Verstößen

Dobrindt fordert Überprüfung der 600 Gefährder in Deutschland

Berlin: CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat nach dem Terroranschlag in Wien eine Überprüfung der mehr als 600 Gefährder in Deutschland gefordert. All diejenigen, die in Deutschland seien, müssten angesichts der neuen Qualität des Terrors einer Neueinschätzung unterzogen werden, sagte Dobrindt in Berlin. Sie müssten überwacht und gegebenenfalls in Haft gesetzt werden. Dies gebe die Gesetzeslage durchaus her, so der CSU-Politiker. Zudem müsse geprüft werden, ob es Kontakte von Gefährdern in Deutschland zur Szene in Frankreich oder Österreich gebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 19:00 Uhr