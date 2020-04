Bundespolizei erlaubt keine Reisen zu Lebenspartnern im Ausland

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bundespolizei wird keine Reisen über die Landesgrenzen hinweg zu Lebenspartnern zulassen. Das stellte die bayerische Sektion der Bundespolizei auf Twitter klar. Sie widersprach damit anderslautenden Angaben, die vom Landratsamt Lindau in Abstimmung mit dem bayerischen Gesundheitsministerium gemacht worden waren. Darin hatte es geheißen, dass eine Reise von maximal 48 Stunden zum Lebenspartner im Ausland gestattet sei. In der Praxis hatte sich aber herausgestellt, dass dies an den Grenzen anders gehandhabt wurde. Betroffene hatten sich daraufhin mit Nachfragen an den BR gewendet. Die Bundespolizei bittet um Verständnis für ihre Haltung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 23:00 Uhr