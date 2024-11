Bundespolizei erlässt Messerverbot an bayerischen Bahnhöfen

München: Die Bundespolizei verschärft in der Vorweihnachtszeit an acht großen bayerischen Bahnhöfen und einigen Münchener S-Bahn-Haltestellen das Waffenverbot. Ab morgen darf man dort keine Messer mehr bei sich tragen - und auch Scheren, Hand-Werkzeuge, Steigeisen und Eispickel sind verboten. Der Pressesprecher der Bundespolizei betonte, dass er und seine Kollegen nicht lebensfremd seien. Wer mit der Familie eine lange Zugfahrt antrete, könne natürlich ein Brotzeitmesser mitnehmen. Er rät aber dazu, es unten in den Rucksack zu packen, wenn man den Zug verlässt. Entscheidend sei, dass das Messer außerhalb des Zugs nicht griffbereit sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 13:00 Uhr