Bundespolitiker würdigen Martin Walser

Überlingen: Der Tod des Schriftstellers Martin Walser hat in Deutschland große Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Bundeskanzler Scholz drückte Walsers Familie per Twitter sein Mitgefühl aus. "Seine Bücher haben Generationen gelesen, seine Freude am Argument hat uns viele lebhafte Debatten beschert", so Scholz wörtlich. Kulturstaatsministerin Roth bezeichnete Walser als bedeutenden Intellektuellen, der in seinen Werken die bürgerlichen Fassaden des Nachkriegsdeutschlands entlarvt habe. Bundespräsident Steinmeier nannte Walser in einem Kondolenzschreiben einen großartigen Menschen. Deutschland habe einen Schriftsteller von Weltrang verloren. Walser war gestern im Alter von 96 Jahren in Überlingen am Bodensee gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2023 06:00 Uhr