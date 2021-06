Bundespolitiker sind erschüttert nach Anschlag in Mali

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Selbstmordanschlag im nordafrikanischen Staat Mali haben sich zahlreiche Politiker erschüttert geäußert. Bundespräsident Steinmeier sagte, er sei in Gedanken bei Angehörigen und Familien. Außenminister Maas verurteilte die Tat. Er bezeichnete den Anschlag als hinterhältig und betonte, wie wichtig es sei, sich Terroristen entgegenzustellen. Wörtlich sagte er: "Mali und der Sahel müssen vom Fluch des Terrorismus befreit werden." Am Morgen hatte ein Angreifer eine Autobombe gezündet. Dabei wurden 13 Soldaten verletzt, zwölf davon waren Deutsche. Drei von ihnen sind schwer verletzt. Die Bundeswehr bereitet aktuell Evakuierungsflüge vor. Der Einsatz in Mali gilt als der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr. Aktuell sind dort 900 deutsche Soldaten stationiert. In dem Land sind verschiedene Terrorgruppen aktiv.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 23:00 Uhr