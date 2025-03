Bundespolitiker sagen Auftritte am Aschermittwoch ab

Wegen der Sondierungsgespräche in Berlin verzichten die meisten Bundespolitiker in diesem Jahr auf Auftritte beim politischen Aschermittwoch. CSU-Chef Söder reist trotzdem zur Veranstaltung seiner Partei nach Passau. Die SPD musste dagegen umplanen, als Hauptredner bei ihrem politischen Aschermittwoch vertritt Gesundheitsminister Lauterbach seinen Kabinettskollegen Heil. Auch Grünen-Chef Banaszak, FDP-Fraktionschef Dürr, AfD-Vizechef Brandner und Linken-Urgestein Gysi planen Auftritte in Niederbayern: Dort hatte der politische Aschermittwoch sich aus einem Viehmarkt in Vilshofen entwickelt, inzwischen wird er bundesweit als Tradition gepflegt.

