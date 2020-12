Bundespolitiker rufen Koalition in Sachsen-Anhalt zum Zusammenhalt auf

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Angesichts der Regierungskrise in Sachsen-Anhalt melden sich jetzt mehrere Bundespolitiker zu Wort. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer nahm SPD und Grüne in die Pflicht. Sie hoffe, dass in Sachsen-Anhalt alle verantwortlichen Kräfte gemeinsam für politische Stabilität sorgen. CDU-Generalsekretär Ziemiak warf SPD und Grünen vor, die Koalition platzen lassen zu wollen. Ihnen gehe es nicht um den Rundfunkbeitrag, schrieb er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", sondern darum, die Glaubwürdigkeit der Union im Umgang mit der AfD in Frage zu stellen. SPD-Fraktionschef Mützenich und Linke-Chefin Kipping warnten in Zeitungsinterviews vor einem Schulterschluss von CDU und AfD. - Die Koalition in Sachsen-Anhalt aus CDU, SPD und Grünen steht wegen des Streits um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf der Kippe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 10:00 Uhr