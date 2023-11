Bundespolitiker fordern vor Migrationsgipfel bessere Steuerung und Verteilug

Berlin: Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland soll nach dem Willen mehrerer Politiker begrenzt werden. Nun habe drei SPD-Bundestagsabgeordnete in einem sogenannten "Impulspapier" vorgeschlagen, Migrationszentren in sicheren Drittstaaten zu errichten. Die sollten dann als "Anker und Anlaufpunkt" für Schutzsuchende gelten. Damit greifen die Drei den Vorschlag des CDU-Politikers und NRW-Ministerpräsidenten Wüst auf, der von Asylverfahren außerhalb Europas gefordert hatte. Am Montag setzen sich Bund und Länder zusammen und wollen eine Lösung in der Migrationsfrage finden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, forderte im BR, dabei müsse man sich klar zu dem Ziel bekennen, die Einwanderung zu ordnen, zu steuern und auch zu begrenzen. Die Vize-Fraktionschefin der Grünen, Brugger, stellte im ARD-ZDF-Morgenmagazin noch einmal klar, nicht jeder könne bleiben. Außerdem müsse man eine europäische Lösung finden und die Menschen besser verteilen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 11:00 Uhr