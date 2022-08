Bundespolitik debattiert über Entlastungen

Zentralrat der Juden kritisiert Scholz' Verhalten

Berlin: Der Zentralrat der Juden hat das Verhalten von Bundeskanzler Scholz nach dem Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsident Abbas kritisiert. Präsident Schuster bezeichnete es als skandalös, dass eine solche Aussage gerade in Deutschland bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt unwidersprochen bleibe. Abbas habe das Andenken an sechs Millionen ermordete Juden mit Füßen getreten. Auch von der Union kam scharfe Kritik. CDU-Chef Merz sprach von einem ungeheuerlichen Vorgang im Kanzleramt. Israels Ministerpräsident Lapid nannte die Äußerungen des Palästinenserpräsidenten eine moralische Schande und ungeheuerliche Lüge. Abbas hatte auf der Pressekonferenz gesagt, Israel habe seit 1947 "50 Massaker, 50 Holocausts" an Palästinensern begangen. Der Kanzler ließ das so stehen und distanzierte sich erst am Abend in einem Interview und später auf Twitter von den Äußerungen.

