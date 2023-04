Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesparteitag der FDP beginnt

Berlin: Am Vormittag beginnt in der Hauptstadt der dreitägige FDP-Bundesparteitag. Die Partei hat bei den letzten Landtagswahlen durchgängig schlecht abgeschnitten und lag in den letzten Umfragen bei 7 Prozent. In Berlin wird es daher um den weiteren Kurs und die Position innerhalb der Ampel-Regierung gehen. Der bayerische FDP-Chef Hagen sieht die Liberalen in der Koalition als Korrektiv, besonders gegenüber den Grünen. Im BR-Interview sagte er, die FDP stehe für eine Politik der Mitte, der Marktwirtschaft und der Stärkung der Rechte des Einzelnen. Wenn seine Partei liberale Politik durchsetze, so Hagen, dann klappe es auch wieder bei den Wahlen. Seine Parteikollegin, Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man wolle eine Wachstums-Agenda schaffen und damit klar machen, dass Leistung Aufstiegsmöglichkeiten schaffe. Am Mittag hält Parteichef Lindner seine Grundsatzrede und stellt sich anschließend zur Wiederwahl. Stark-Watzinger bewirbt sich für einen der Stellvertreterposten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2023 09:00 Uhr