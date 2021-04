Bundesparteitag der AfD geht weiter

Heil will schnell Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz einführen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will in der kommenden Woche eine Corona-Testpflicht in allen Unternehmen auf den Weg bringen. Wer viel Kundenkontakt hat oder mit Lebensmitteln arbeitet, soll laut "Bild am Sonntag" Anspruch auf zwei Tests pro Woche haben - alle anderen auf einen. Der Koalitionspartner CDU/CSU lehnt eine Testpflicht allerdings bislang ab. Dem Bericht zufolge will die SPD sie nun über eine verschärfte Arbeitsschutzverordnung im Paket mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes durchsetzen, die das Kabinett am Dienstag beschließen will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 06:00 Uhr