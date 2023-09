Bundesparteien kritisieren Abstimmung in Thüringen

Erfurt: Die Verabschiedung einer Steuersenkung mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD im Thüringer Landtag stößt auch im Bund auf scharfe Kritik. Der SPD-Parteivorstand ließ erklären, die CDU in Thüringen habe gemeinsame Sache mit der Höcke-AfD gemacht. Die Abstimmung sei ein politischer Tabubruch gewesen. Bundesinnenministerin Faeser warf den Christdemokraten vor, die Brandmauer nach rechts außen immer weiter einzureißen. Ein Vorwurf, den die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien im Deutschlandfunk als infam zurückwies. Gleichzeitig räumte Prien ein, dass es unglücklich sei, was in Thüringen passiert ist. Dafür verantwortlich sei aber die rot-rot-grüne Minderheitsregierung, die bis zuletzt keinen tragfähigen Kompromiss eingegangen sei. Die FDP im Bund kritisierte das Vorgehen der Freien Demokraten in Thüringen. Die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sagte, es gebe keinerlei Unterstützung der Bundespartei dafür, dass die FDP-Abgeordneten dem Gesetz ebenfalls zugestimmt hatten. Sie erinnerte an die umstrittene Wahl des FDP-Politikers Kemmerich, der 2020 in Thüringen mit Unterstützung von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 10:00 Uhr