Bundesparteien beraten Wahlergebnis von Schleswig-Holstein

Nachrichtenarchiv - 09.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Laufe des Tages beraten die Führungsgremien der Bundesparteien das Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Günther von der CDU benötigt für eine Regierungsmehrheit lediglich einen Partner. Im Wahlkampf hatte er stets betont, am liebsten weiterhin mit einem Dreier-Bündnis zu regieren. FDP und Grüne stehen beide für eine Koalition bereit. Der Vizefraktionschef der Grünen im Bundestag, von Notz, sagte im BR-Interview, seine Partei werde aufgeschlossen in Verhandlungen mit der CDU gehen. Die SPD dagegen landete nur noch auf Platz drei hinter den Grünen. Parteichef Klingbeil betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dies sei kein Hemmschuh für seine Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. In NRW sei die Situation ganz anders. Vor allem sei der dortige Ministerpräsident Wüst von der CDU bei Weitem nicht so beliebt wie Günther in Schleswig-Holstein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2022 09:00 Uhr