Bundesnetzagenturchef Müller erwartet kalte Saunen im Winter

Berlin: Die Bundesnetzagentur erwartet für den Winter Einschränkungen bei Saunen und Wellness-Einrichtungen. Behördenchef Müller sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er könne sich nicht vorstellen, dass der Gasverbrauch im Freizeitbereich angesichts der extrem hohen Energiepreise einfach weitergeht. Aus seiner Sicht wäre das bei einer sogenannten Gasmangellage auch grob unsolidarisch. Diese hätte dramatische Folgen für Arbeitsplätze, Betriebe und Produktion, so Müller. Die Dramatik sei noch nicht bei allen angekommen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland fordert ein Verbot von Heizstrahlern in der Außengastronomie. Den Luxus, auch bei kalten Temperaturen gemütlich draußen zu sitzen, könne man sich derzeit nicht leisten. Wegen des steigenden Strompreises haben inzwischen mehrere Handelsketten Rolltreppen in den Randzeiten abgeschaltet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2022 15:15 Uhr